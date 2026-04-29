Marcus Majella exibe nova forma física após eliminar mais de 30 kg - Reprodução

Marcus Majella exibe nova forma física após eliminar mais de 30 kgReprodução

Publicado 29/04/2026 18:03

Rio - Intérprete do personagem Ferdinando no seriado "Vai que cola", Marcus Majella chamou atenção nesta quarta-feira (29) ao compartilhar novas fotos sem camisa nas redes sociais. Aos 46 anos, o ator exibiu o físico durante uma viagem a Búzios, na Região dos Lagos, após perder mais de 30 kg.

O processo de emagrecimento começou em 2021, quando o artista decidiu buscar acompanhamento médico. A mudança de rotina incluiu a prática regular de atividades físicas, como caminhadas, corrida e boxe, além da redução do consumo de açúcar.

Segundo o próprio ator, a decisão também foi influenciada pelo amigo Paulo Gustavo, que morreu no mesmo ano, vítima da Covid-19.