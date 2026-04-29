Daniela Mercury e Edson Gomes discutem no palco - Reprodução/X

Daniela Mercury e Edson Gomes discutem no palcoReprodução/X

Publicado 29/04/2026 14:23 | Atualizado 29/04/2026 14:24

Rio - Após acusar Edson Gomes de violência contra a mulher na noite de terça-feira (28), Daniela Mercury pediu desculpas ao cantor em nota divulgada por sua equipe nas redes sociais da cantora.

"Daniela Mercury lamenta que sua manifestação tenha gerado interpretação diferente da pretendida e pede desculpas a Edson Gomes por qualquer constrangimento causado", diz a nota.

Nota divulgada pela equipe de Daniela Mercury Reprodução/X O momento aconteceu no palco do Troféu Armandinho & Irmãos Macedo, em Salvador. Durante a premiação, Daniela Mercury e Edson Gomes protagonizaram um bate-boca ao vivo, em que a cantora fez uma declaração direcionada a Edson ao receber o prêmio de "Hit do Carnaval".

"Edson, eu peço para você ser carinhoso com sua esposa, viu bicho. Porque a gente não aceita violência contra nenhuma mulher. Então, eu te amo, mas quero pedir que todos os artistas brasileiros se juntem a nós nessa luta contra todo tipo de violência contra as mulheres”, disse.

O comentário deixou Edson incomodado, e gerou resposta imediata. "Quero saber, perguntar a Daniela de onde foi que ela tirou e tentou me envergonhar aqui na frente de todo mundo. Eu quero que ela prove quem é que eu espanco”, falou o cantor.