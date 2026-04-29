Daniela Mercury e Edson Gomes discutem no palcoReprodução/X
Daniela Mercury se manifesta após acusação à Edson Gomes
Os cantores se desentenderam no palco do Troféu Armandinho & Irmãos Macedo
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