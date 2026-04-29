Daniela Mercury acusa Edson Gomes de violência e artistas discutem ao vivo - Reprodução / X

Daniela Mercury acusa Edson Gomes de violência e artistas discutem ao vivoReprodução / X

Publicado 29/04/2026 10:34

Rio - Um momento que deveria ser de celebração acabou marcado por tensão e troca de acusações no palco do Troféu Armandinho & Irmãos Macedo, realizado na noite de terça-feira (28), em Salvador. Durante a premiação, Daniela Mercury e Edson Gomes protagonizaram um bate-boca ao vivo após um discurso sobre violência contra a mulher.



A situação teve início quando Daniela subiu ao palco para receber o prêmio de “Hit do Carnaval”, com a música “Laroyê”. Em seu discurso, a artista fez um apelo público e direcionou uma fala ao colega de profissão. “Edson, eu peço para você ser carinhoso com sua esposa, viu bicho. Porque a gente não aceita violência contra nenhuma mulher. Então, eu te amo, mas quero pedir que todos os artistas brasileiros se juntem a nós nessa luta contra todo tipo de violência contra as mulheres”, afirmou.



A declaração gerou reação imediata. Incomodado, Edson Gomes subiu ao palco e contestou a acusação diante do público. “Quero saber, perguntar a Daniela de onde foi que ela tirou e tentou me envergonhar aqui na frente de todo mundo. Eu quero que ela prove quem é que eu espanco”, disse. Em seguida, reforçou: “Tentar me lacrar, me envergonhar? Não tô entendendo, por quê isso? Você não tem como provar isso. Eu também me preocupo com as mulheres, tenho filha mulher”.



Após a repercussão no local, Daniela Mercury recuou parcialmente e pediu desculpas, mas manteve o posicionamento em defesa das mulheres. “Me desculpe, preocupada com as mulheres, com a violência. Então, você é supercarinhoso com as pessoas que você ama?”, questionou.



A resposta de Edson veio em tom direto. “Não importa se sou supercarinhoso. Só quero dizer que você não prova que sou agressivo. Ser carinhoso ou não é um problema de cada um”, rebateu.



Diante do clima tenso, Carlinhos Brown tentou intervir e amenizar a situação. “Então, sugiro que precisamos cantar juntos pra vencer a violência. Então, sugiro que o senhor cante com Daniela, que estamos juntos nisso aqui”, declarou.



Mesmo com a tentativa de apaziguamento, Edson Gomes seguiu irritado e criticou a exposição pública. “Mas ela não pode fazer o que fez, sem ter prova cabal ela não pode fazer isso. Cantar uma zorra”, concluiu.

CANTAR UMA ZORRA : Daniela Mercury acusa Edson Gomes de agredir a esposa dele; cantor disse que a mesma ia ter que provar

Tudo aconteceu ao vivo durante a premiação do troféu Armandinho e Irmãos Macedo, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador pic.twitter.com/S46pHXA5gr — Danzinho (@eudanzinho) April 29, 2026 Já deu. Ficar tratando o Edson apenas como controverso é só passar pano para suas opiniões absolutamente ridículas. E, se provado que agrediu a esposa, que responda pelo crime.

Difícil acreditar qye a Daniela criaria isso do nada. pic.twitter.com/3E8I9xvwK9 — Andrade (@AndradeRNegro2) April 29, 2026



