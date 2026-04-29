Deolane se emociona ao lembrar aniversário de MC Kevin - Reprodução Instagram

Deolane se emociona ao lembrar aniversário de MC KevinReprodução Instagram

Publicado 29/04/2026 21:19 | Atualizado 29/04/2026 21:23

Rio - A influenciadora Deolane Bezerra usou as redes sociais nesta quinta-feira (29) para prestar uma homenagem a MC Kevin, que completaria 28 anos na data. O artista morreu em 16 de maio de 2021.



Nos stories do Instagram, Deolane compartilhou uma foto antiga ao lado do funkeiro. No registro, ela aparece sendo segurada no colo por Kevin, em frente ao mar.

“Hoje o dia seria todo seu 2.8. Pra sempre”, escreveu na legenda. Para completar a homenagem, a influenciadora adicionou a música Senti Saudade de Você, da dupla Henrique & Juliano.

A relação entre Deolane Bezerra e MC Kevin começou em 2020 e foi marcada por idas e vindas. Em abril de 2021, eles oficializaram a união em uma cerimônia simbólica. O cantor morreu no mês seguinte, aos 23 anos, após cair da sacada de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.