Deolane se emociona ao lembrar aniversário de MC KevinReprodução Instagram
Nos stories do Instagram, Deolane compartilhou uma foto antiga ao lado do funkeiro. No registro, ela aparece sendo segurada no colo por Kevin, em frente ao mar.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Deolane se emociona ao lembrar aniversário de MC KevinReprodução Instagram
Deolane lembra aniversário de MC Kevin, morto em 2021: 'Hoje o dia seria todo seu'
Funkeiro completaria 28 anos nesta quinta-feira (29)
Ana Hickmann e Edu Guedes revelam detalhes da festa de casamento
Cerimônia está marcada para setembro em fazenda no interior de São Paulo
Zezé Di Camargo posa com as filhas: 'Encontros que aquecem o coração'
Cantor postou uma foto ao lado de Wanessa, Camilla e Clara
Vídeo: Anitta dança com Shakira e aumenta expectativa por show em Copacabana
Após surgirem juntas, fãs especulam participação da brasileira no show da colombiana
Viúva de Gugu, Rose Miriam anuncia volta às redes sociais
A médica refletiu sobre sua fé em publicação no Instagram
Vera Viel celebra remissão após câncer raro: 'Sigo firme e forte'
Modelo relembra diagnóstico de sarcoma sinovial na coxa, cirurgia e tratamento, e comemora exames recentes sem sinais da doença
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.