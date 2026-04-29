Virginia Fonseca brincou sobre preparação para Copa do Mundo - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca brincou sobre preparação para Copa do Mundo Reprodução/Instagram

Publicado 29/04/2026 18:31

Rio - Virginia Fonseca entrou no clima da Copa do Mundo e surgiu nas redes sociais nesta quarta-feira (29) usando vários adereços nas cores verde e amarelo. A influenciadora escolheu uma faixa, óculos e bandeira da seleção brasileira.

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"Empolgada não, além...Vou levar para as crianças, a Copa está aí", disse ela nos Stories. "Eu amei!!! Dá para levar em viagem, irei levar para assistir aos jogos, óbvio", completou na legenda.

A namorada de Vinicius Jr, um dos destaques da seleção, se divertiu com um look improvisado para acompanhar os jogos do evento esportivo que acontece entre junho e julho no Canadá, México e Estados Unidos. "Eu vou assim e não quero um piu de ninguém", disse Virginia.