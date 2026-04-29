Rose Miram publica foto rara com Gugu Liberato e filhos - Reprodução/Instagram

Rose Miram publica foto rara com Gugu Liberato e filhosReprodução/Instagram

Publicado 29/04/2026 19:08

Rio - Rose Miriam Di Matteo, de 61 anos, fez uma postagem nesta quarta-feira (29) anunciando seu retorno ao Instagram, após alguns meses sem usar a rede. Ela publicou uma foto da família completa com Gugu Liberato, que morreu em 2019.

Rose Miram publica foto rara com Gugu Liberato e filhos Reprodução/Instagram "Estou de volta ao meu Instagram!! Li na Bíblia que temos o dever de passar adiante a Palavra de Deus, a quem quer que seja; por isso, então, de vez em quando, vou escrever sobre Deus!", escreveu na legenda da publicação em uma reflexão sobre sua fé.

"Deus planejou, Jesus efetuou e o Espírito Santo aplica. Essa é a Santissima Trindade que nos amou antes da fundação do mundo. Eles concretizaram toda a nossa Salvação em Cristo Jesus, para que possamos um dia ir morar na eternidade com eles no céu celestial! A Salvação não é em nenhum décimo de porcentagem devido ao nosso mérito, mas sim, do Amor de Deus! Amém!", finalizou.

Rose e Gugu tiveram três filhos, João Augusto, de 24 anos, e Sofia e Marina, de 22 anos. Nos últimos tempos, a médica havia usado o Instagram para raras postagens sobre fé, fotos em família e homenagens ao marido.