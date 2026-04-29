Anitta publicou bastidores de parceria com Marina Sena Reprodução/Instagram
Anitta publica imagens dos bastidores de clipe com Marina Sena
'Mandinga', parceria das cantoras, integra o disco 'EQUILIBRIVM'
Anitta publica imagens dos bastidores de clipe com Marina Sena
'Mandinga', parceria das cantoras, integra o disco 'EQUILIBRIVM'
Carla Marins prestigia Angelo Paes Leme em peça no Rio
Os dois interpretaram o casal Joyce e Caio em 'História de Amor'
Tadeu Schmidt viaja com a mulher após BBB 26: 'Vamos desconectar'
Apresentador não revelou o destino da viagem
Daniela Mercury se manifesta após acusação à Edson Gomes
Os cantores se desentenderam no palco do Troféu Armandinho & Irmãos Macedo
Gabriela Loran elogia parceria com Sophie Charlotte em 'Três Graças'
Atriz festejou aniversário da parceria de cena em publicação nas redes
Em solo carioca! Shakira chega ao Rio para show em Copacabana
Cantora colombiana desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim na manhã desta quarta-feira (29)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.