Anitta publicou bastidores de parceria com Marina Sena Reprodução/Instagram

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Rio - Anitta divulgou cliques inéditos das gravações do clipe de "Mandinga", parceria com Marina Sena que integra o álbum "EQUILIBRIVM", nesta quarta-feira (29). As imagens fazem parte do terceiro ato do projeto lançado pela cantora no dia 16 de abril.
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Anitta publicou bastidores da gravação de clipe com Marina Sena - Reprodução/Instagram
Anitta e Marina Sena dividem os vocais na faixa 'Mandinga' - Reprodução/Instagram
Anitta e Marina Sena - Reprodução/Instagram
Anitta e Marina Sena receberam elogios em cliques nas redes - Reprodução/Instagram
Anitta publicou bastidores de parceria com Marina Sena - Reprodução/Instagram
"Capítulo III - DEUS MÃE", escreveu na legenda. 
Os registros de Anitta e Marina Sena foram elogiados por diversos famosos. "Minhas", disse Juliette. "Amo as duas num grau", afirmou Marina Ruy Barbosa. "música nova", celebrou Juliano Floss. "Absurdas", declarou o ex-BBB Matheus Lisboa.  