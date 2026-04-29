Anitta publicou bastidores de parceria com Marina Sena - Reprodução/Instagram

Anitta publicou bastidores de parceria com Marina Sena Reprodução/Instagram

Publicado 29/04/2026 17:33

Rio - Anitta divulgou cliques inéditos das gravações do clipe de "Mandinga", parceria com Marina Sena que integra o álbum "EQUILIBRIVM", nesta quarta-feira (29). As imagens fazem parte do terceiro ato do projeto lançado pela cantora no dia 16 de abril.

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"Capítulo III - DEUS MÃE", escreveu na legenda.

Os registros de Anitta e Marina Sena foram elogiados por diversos famosos. "Minhas", disse Juliette. "Amo as duas num grau", afirmou Marina Ruy Barbosa. "música nova", celebrou Juliano Floss. "Absurdas", declarou o ex-BBB Matheus Lisboa.