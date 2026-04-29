Neymar se declara a Bruna Biancardi - Reprodução / Instagram

Neymar se declara a Bruna BiancardiReprodução / Instagram

Publicado 29/04/2026 12:22

Rio - Bruna Biancardi voltou a interagir com os seguidores e revelou um detalhe curioso sobre sua vida pessoal. Ao abrir uma caixinha de perguntas nas redes sociais, a influenciadora respondeu a um questionamento sobre quais nomes escolheria caso tivesse um filho homem com Neymar.

Sem rodeios, ela admitiu que ainda não tem uma decisão definida. “Na nossa listinha lembro de: Filippo, Henri, Romeo, mas hoje em dia não sei qual nome gosto, teria que pesquisar”, contou.

Bruna e Neymar são pais de Mavie, de dois anos, e Mel, de nove meses. A influenciadora não deu sinais de novos planos de maternidade, mas a resposta indicou que o casal já chegou a considerar diferentes possibilidades no passado.