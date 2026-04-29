Ana Hickmann está nos preparativos para união com Edu Guedes - Reprodução/YouTube

Ana Hickmann está nos preparativos para união com Edu Guedes Reprodução/YouTube

Publicado 29/04/2026 20:58

Rio - Ana Hickmann entregou alguns detalhes do casamento com Edu Guedes, previsto para acontecer no dia 12 de setembro no interior de São Paulo. Em vídeo publicado no canal do YouTube do casal, o noivo falou sobre a escolha da Casa Gialla, propriedade dele, como cenário da união.

fotogaleria

"A fazenda é linda e nós queremos valorizar o espaço para compor nosso casamento. A decoração irá destacar cada detalhe da arquitetura e natureza local", afirmou Edu. A cerimônia acontecerá sob uma figueira centenária de cerca de 300 m² de copa.

A contratada da Record contou que os convidados poderão fotografar momentos especiais da comemoração. "Vamos distribuir câmeras analógicas e, depois, criar um álbum com fotos sob o olhar dos nossos familiares e amigos. Queremos guardar essas memórias de uma forma especial", disse Ana.

Edu Guedes e Ana Hickmann oficializaram a união no civil em maio do ano passado. Amigos de longa data, os dois assumiram o namoro em março de 2024 e ficaram noivos três meses depois, durante uma viagem a Portugal.