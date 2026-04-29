Lucas Rangel tem cartão clonado - Reprodução/Instagram

Lucas Rangel tem cartão clonadoReprodução/Instagram

Publicado 29/04/2026 18:20 | Atualizado 29/04/2026 18:21

Rio - O influenciador Lucas Rangel usou seu Instagram na tarde desta quarta-feira (29) para contar aos seus seguidores que teve o cartão de crédito clonado. Foram feitas compras de passagens aéreas e efetuadas transações em dólar, que elevaram o prejuízo.

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"Mais um dia na minha vida: Clonaram meu cartão desde segunda e só descobri agora", escreveu no primeiro Stories sobre o assunto.

Depois, volteou a comentar sobre o ocorrido. ""Estão rindo de mim, mas acham que tenho alguma capacidade de estar resolvendo isso com o banco? Conta, minha filha, o que estamos fazendo. Estamos visitando buffet do aniversário da diva", falou em vídeo com a filha de 6 meses, Mia. "Pensando que quem clonou já está bem longe com as passagens que eu paguei", escreveu em outra foto.

Apesar do prejuízo, Rangel se mostrou bem-humorado, e compartilhou algumas respostas de alguns dos seus mais de 25 milhões de seguidores.

"Pelo menos parcelou", falou uma seguidora.

"Sou clt e vou sair de férias em julho, me empresta o cartão pra comprar a passagem também? Prometo parcelar pra não ficar tão pesado pra ti Rangel", perguntou outra, ao que o humorista ironizou: "Empresto sim, obrigada por pensar em mim".

Por fim, acabou divulgando que na verdade os prejuízos ultrapassaram 65 mil reais. "Nossa que humilde gastando em viagem econômica, podia ser executiva", respondeu uma pessoa.

Lucas Rangel então revelou na legenda dos Stories publicado que os gastos foram bem maiores do que o publicado anteriormente.

"Amiga só na United [Airlines] foi 65 mil, quando vê está indo é de primeira classe", respondeu.