Thaila Ayala em festa de 40 anos - Reprodução/Instagram

Thaila Ayala em festa de 40 anosReprodução/Instagram

Publicado 29/04/2026 17:38

Rio - Thaila Ayala usou seu Instagram nesta quarta-feira (29) para compartilhar fotos de sua festa de 40 anos, que aconteceu no último final de semana. O festão aconteceu na Casa do Horto, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e contou com a presença de famosos amigos da atriz.

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“Eu jamais esquecerei essa noite! Celebrar meus 40 anos ao lado de vocês foi uma alegria inenarrável! Olhar pra cada rostinho e lembrar de cada história, cada fase dessa jornada abençoada que é a minha vida foi utopia total! O meu muitíssimo obrigada a todos!”, escreveu, ainda agradecendo cada fornecedor e produtores. “Eu jamais esquecerei essa noite! Celebrar meus 40 anos ao lado de vocês foi uma alegria inenarrável! Olhar pra cada rostinho e lembrar de cada história, cada fase dessa jornada abençoada que é a minha vida foi utopia total! O meu muitíssimo obrigada a todos!”, escreveu, ainda agradecendo cada fornecedor e produtores.

Para a festa, usou um vestido longo de oncinha com transparência, e acessórios dourados para completar o visual. As fotos mostram Thaila posando com o marido, Renato Góes, além de fotos com as amigas Isis Valverde, Fiorella Matteis, Sophie Charlotte, e Julia Faria, co-apresentadora do podcast "Mil e Uma Tretas".