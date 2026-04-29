Tadeu Schmidt - Reprodução/Instagram

Tadeu SchmidtReprodução/Instagram

Publicado 29/04/2026 16:23

Rio - Depois de uma temporada intensa no BBB 26, Tadeu Schmidt anunciou que está indo viajar com a mulher, Ana Cristina. O apresentador de 51 anos não revelou o destino da viagem, mas disseque as férias são motivo de empolgação para os dois.

"Vou falar baixinho que eu acho horrível ficar falando alto no avião. Mas eu queria contar para vocês que estou viajando, vamos desconectar. Mas o mais importante é o seguinte: eu estou em uma viagem que eu não consigo lembrar qual foi a última vez que eu fiquei tão empolgado com uma viagem", começou falando no vídeo.

"Muito animado, eu estou sonhando com essa viagem. É uma coisa que eu e o mozão nunca fizemos! Não vou postar muito, porque é um momento de desconectar, mas vou dividir com vocês, tá? Assim que a gente chegar lá”, afirmou.

Na legenda da postagem, Tadeu mostrou mais uma vez a animação com a viagem. “Viagem dos sonhos!!! Empolgação total!!! Não me sentia tão animado assim pra viajar desde que minhas filhas eram criancinhas… Hora de aproveitar a vida no volume máximo!!! VAMO!!!”.