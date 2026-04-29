Carla Marins com o filho Leon e Angelo Paes Leme com o filho CaetanoReprodução/Instagram
“Joyce e Caio com seus respectivos filhotes passando pelo seu feed… rs. Que alegria te ver em cena meu amigo com esse espetáculo e elenco maravilhosos! Corram pra ver Karine Teles, Anna Sophia Folch, e Thelmo Fernandes e Angelo Paes Leme em O Deus da Carnificina, está imperdível!”, escreveu na legenda da postagem.
“Obrigado amiga!!!! Foi lindo encontrar toda sua família no teatro!”, respondeu Angelo.
A montagem de O Deus da Carnificinaconta com Karine Teles, Thelmo Fernandes, Angelo Paes Leme e Anna Sophia Folch no elenco. A peça fica em cartaz até o dia 7 de junho, com apresentações de quinta a domingo na Zona Sul do Rio de Janeiro.
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