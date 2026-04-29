Carla Marins com o filho Leon e Angelo Paes Leme com o filho CaetanoReprodução/Instagram

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Rio - Carla Marins compartilhou em seu perfil de rede social registros de uma ida ao teatro com seu filho Leon, de 17 anos. Os dois foram ao Teatro TotalEnergies na última segunda-feira (27) assistir a O Deus da Carnificina, peça protagonizada por Angelo Paes Leme, amigo e ex par-romântico de Carla na novela “História de Amor”, de 1995. A atriz, que está atualmente no ar em “Três Graças”, postou uma foto com Angelo e o filho do ator, Caetano, além de Leon.
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Carla Marins com o filho Leon e Angelo Paes Leme com o filho Caetano - Reprodução/Instagram
Carla Marins e Karine Teles - Reprodução/Instagram
Carla Marins prestigia 'O Deus da Carnificina' - Reprodução/Instagram
Carla Marins e Thelmo Fernandes - Reprodução/Instagram
Carla Marins e Angelo Paes Leme - Reprodução/Instagram
Carla Marins com filho no teatro - Reprodução/Instagram

“Joyce e Caio com seus respectivos filhotes passando pelo seu feed… rs. Que alegria te ver em cena meu amigo com esse espetáculo e elenco maravilhosos! Corram pra ver Karine Teles, Anna Sophia Folch, e Thelmo Fernandes e Angelo Paes Leme em O Deus da Carnificina, está imperdível!”, escreveu na legenda da postagem.

“Obrigado amiga!!!! Foi lindo encontrar toda sua família no teatro!”, respondeu Angelo.

A montagem de O Deus da Carnificinaconta com Karine Teles, Thelmo Fernandes, Angelo Paes Leme e Anna Sophia Folch no elenco. A peça fica em cartaz até o dia 7 de junho, com apresentações de quinta a domingo na Zona Sul do Rio de Janeiro.