Carla Marins com o filho Leon e Angelo Paes Leme com o filho Caetano - Reprodução/Instagram

Carla Marins com o filho Leon e Angelo Paes Leme com o filho CaetanoReprodução/Instagram

Publicado 29/04/2026 16:44 | Atualizado 29/04/2026 16:44

Rio - Carla Marins compartilhou em seu perfil de rede social registros de uma ida ao teatro com seu filho Leon, de 17 anos. Os dois foram ao Teatro TotalEnergies na última segunda-feira (27) assistir a O Deus da Carnificina, peça protagonizada por Angelo Paes Leme, amigo e ex par-romântico de Carla na novela “História de Amor”, de 1995. A atriz, que está atualmente no ar em “Três Graças”, postou uma foto com Angelo e o filho do ator, Caetano, além de Leon.