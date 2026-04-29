Anitta dança com Shakira e aumenta expectativa por show em Copacabana - Reprodução Instagram

Anitta dança com Shakira e aumenta expectativa por show em CopacabanaReprodução Instagram

Publicado 29/04/2026 19:29 | Atualizado 29/04/2026 19:29

Rio - A cantora Anitta compartilhou nos stories um vídeo ao lado de Shakira e movimentou os fãs às vésperas do show da artista internacional em Copacabana, no Rio de Janeiro. Nas imagens, as duas aparecem dançando “Choka Choka”, parceria recente entre as cantoras e uma das faixas do novo álbum de Anitta, Equilibrium. Assista:





O registro também passou a circular em páginas de fãs, que destacaram o encontro. “Duas gigantes latinas. Duas mulheres que marcam gerações. Quando Anitta e Shakira se encontram pra dançar Choka Choka, o resultado é puro poder, carisma e representatividade latina!”, diz a legenda de um dos perfis.



Nos comentários, seguidores reagiram animados e levantaram hipóteses sobre uma possível participação de Anitta na apresentação de Shakira, marcada para o próximo sábado (2), em Copacabana.



“O clipe vem aí?”, questionou uma internauta. “Estou muito chokado”, brincou outro.