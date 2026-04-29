Anitta dança com Shakira e aumenta expectativa por show em CopacabanaReprodução Instagram
O registro também passou a circular em páginas de fãs, que destacaram o encontro. “Duas gigantes latinas. Duas mulheres que marcam gerações. Quando Anitta e Shakira se encontram pra dançar Choka Choka, o resultado é puro poder, carisma e representatividade latina!”, diz a legenda de um dos perfis.
Nos comentários, seguidores reagiram animados e levantaram hipóteses sobre uma possível participação de Anitta na apresentação de Shakira, marcada para o próximo sábado (2), em Copacabana.
“O clipe vem aí?”, questionou uma internauta. “Estou muito chokado”, brincou outro.
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