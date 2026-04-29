Gabriela Loran aparece de lingerie em casa e recebe elogios - Reprodução Instagram

Gabriela Loran aparece de lingerie em casa e recebe elogiosReprodução Instagram

Publicado 29/04/2026 22:15

Rio - A atriz Gabriela Loran usou as redes sociais nesta quarta-feira (29) para mostrar um momento de tranquilidade em casa, no Rio de Janeiro.

Nos stories do Instagram, a artista apareceu tomando sol pela manhã na janela do apartamento, usando um conjunto de calcinha e sutiã cinza. Sentada em uma cadeira, ela aproveitou o clima ensolarado para renovar o bronzeado e meditar.

Conhecida por interpretar Viviane na novela das 21h da TV Globo, Três Graças, Gabriela também divertiu os seguidores ao mostrar que o momento de relaxamento foi interrompido pelos seus cachorros.

A publicação rendeu elogios nos comentários, com fãs destacando a beleza da atriz.