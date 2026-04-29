Jonas diz que chorou ao saber que Mari Gonzalez o defendeu durante 'BBB 26'Reprodução / Youtube / Instagram
Jonas diz que chorou ao saber que a ex, Mari Gonzalez o defendeu durante 'BBB 26'
Influenciador ainda agradeceu o atual namorado da modelo pelo apoio
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