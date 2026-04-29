Jonas diz que chorou ao saber que Mari Gonzalez o defendeu durante 'BBB 26' - Reprodução / Youtube / Instagram

Jonas diz que chorou ao saber que Mari Gonzalez o defendeu durante 'BBB 26'Reprodução / Youtube / Instagram

Publicado 29/04/2026 09:28 | Atualizado 29/04/2026 09:29

Rio - Jonas Sulzbach falou sobre o apoio recebido fora da casa após sua participação no "Big Brother Brasil 26". Em entrevista ao PodDelas, o ex-BBB afirmou que se surpreendeu ao saber que a ex-noiva, Mari Gonzalez, mobilizou torcida e saiu em sua defesa durante o confinamento.

“Um momento muito especial pra mim foi quando eu soube que a Mari, minha ex, foi muito fera comigo e me defendeu até onde deu. Escorreu até uma lágrima. Ela não tinha obrigação nenhuma de me defender. Quando me falaram que ela me defendeu, eu pensei: ‘então deu tudo certo’."

O influenciador também agradeceu a Pipo Marques, atual namorado de Mari, por incentivar a influenciadora a se posicionar publicamente durante o período do reality. "Eu quero até agradecer o Pipo, que é o namorado dela. Foi ele quem falou pra ela: ‘você está sofrendo, fala o que você está sentindo aí, porque você precisa, dá pra ver’. Foi demais, eu não esperava saber que ela torceu e me defendeu”, declarou.

Jonas e Mari mantiveram um relacionamento por cerca de oito anos, iniciado em 2015. O casal chegou a oficializar o noivado em 2022, mas anunciou o fim da relação em outubro de 2023. À época, a separação foi descrita como amigável, com ambos ressaltando o respeito mútuo.