Lívia Andrade e Milena - Reprodução de vídeo

Lívia Andrade e MilenaReprodução de vídeo

Publicado 29/04/2026 07:43 | Atualizado 29/04/2026 08:48

Rio - Lívia Andrade falou sobre sua postura em relação à participação de Milena, vice-campeã do "BBB 26", no "Domingão com Huck", da TV Globo, em uma publicação feita no X, antigo Twitter, nesta terça-feira (28). Depois de se tornar assunto devido suas expressões na atração, a apresentadora se defendeu.

"Acho que fui educada. Cumprimentei quando chegou, aplaudi quando entrou, agora achar graça de algo que não achei engraçado, é uma outra história. Pagar pau só pra quem eu quero mesmo, e ninguém vai me dizer como devo viver a minha vida!", escreveu ela, em resposta a uma postagem que dizia: "Mas aí não serve pra estar num programa como o do Luciano Huck, né? Elenco que só trata bem o convidado que gosta?

Complicado".

Na ocasião, algumas caras e bocas de Lívia durante o "Domingão" viralizaram nas redes sociais e dividiu opiniões. "Nem aplaudiu e ficou com essa cara descontente por conta da espontaneidade sincera da tia Milena", afirmou um usuário do X. "Se você vai trabalhar na televisão o mínimo que você deve ser é simpática mesmo que seja com quem você não gosta. Lívia Andrade foi extremamente anti-profissional com a Milena, sem contar que ela sofre de um probleminha chamado inveja", apontou outro. "Não é inveja é ranço mesmo", opinou uma terceira pessoa.



Houve quem defendesse a loira. "Lívia Andrade representou o brasileiro que não cai nesse papo de boas samaritanas sebosas. Nunca critiquei!", "Que delícia ver a Lívia Andrade acabando com a Tia Milena" e "Me representou mesmo" foram alguns dos comentários publicados na rede social.

Livia Andrade representou o Brasileiro que não cai nesse papo de boas samaritanas sebosas.



Nunca critiquei! #Domingão #TrofeuImprensa pic.twitter.com/VnZvxnELqj — DOMÊNICO MONTERO (@Baopeao) April 27, 2026

a cara da lívia andrade vendo milena e ana paula no palco



ela é muito invejosa kkkkk pic.twitter.com/ylOrqc7c57 — rodri do bahia city (@rodri_ecb) April 26, 2026