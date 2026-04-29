Príncipe William e Kate Middleton - Reprodução / Instagram

Príncipe William e Kate MiddletonReprodução / Instagram

Publicado 29/04/2026 08:38

Rio - Príncipe William e Kate Middleton marcaram os 15 anos de casamento com uma nova publicação nas redes sociais. A data, celebrada nesta quarta-feira (29), foi acompanhada por um registro inédito em família, divulgado no perfil oficial do casal.



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Casados desde 29 de abril de 2011, quando oficializaram a união na Abadia de Westminster, os dois aparecem na imagem deitados em um campo ao lado dos três filhos: Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis. O clique aposta em um clima mais descontraído e reforça o caráter familiar da celebração.



Nos comentários da publicação, internautas deixaram mensagens de carinho. Entre elas, frases como “Feliz aniversário!”, “Linda família” e “Que jornada maravilhosa” destacam a repercussão positiva do momento.



A homenagem surge em meio a uma nova repercussão envolvendo a cerimônia de casamento do casal. No ano passado, o 14º aniversário foi celebrado durante uma viagem oficial à Escócia. Na ocasião, eles visitaram as Hébridas, cumpriram compromissos institucionais e compartilharam registros que ressaltaram a relação com a comunidade local.