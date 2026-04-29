Virginia Fonseca e os três filhosReprodução / Instagram
Virginia reapareceu com uma publicação ao lado dos filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, e comentou a mobilização dos fãs durante os últimos dias. "No melhor lugar do mundo. Obrigada por todas mensagens de carinho, acho que nunca recebi tanto amor como ontem e hoje", escreveu.
A ausência temporária da influenciadora também gerou repercussão. Conhecida pela frequência de postagens, ela ficou cerca de 24 horas sem atualizar os stories, o que levou internautas a questionarem o silêncio. Um usuário da rede X destacou que a última publicação havia sido um salmo de proteção, horas antes.
O episódio ganhou força após declarações de Luana Piovani sobre a atuação de Virginia na divulgação de plataformas de apostas online. Ao comentar o tema, a atriz mencionou os filhos da influenciadora, o que provocou reação imediata.
Virginia afirmou que pretende acionar a Justiça diante do conteúdo das falas. Em um vídeo publicado nas redes, relatou o momento em que teve acesso às declarações. “Eu estava ali jantando com os meus filhos, vi essa merda e fico indignada, porque não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessa”, disse. Em seguida, reforçou: “Está repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda essa maldição que essa mulher joga sobre os meus filhos! Agora vamos resolver na Justiça. Falar de mim? Ok! Agora, dos meus filhos? Já chega! Eu cansei!”.
Após a repercussão, Luana voltou às redes sociais e compartilhou o posicionamento de um internauta, no qual buscou contextualizar sua fala. “Existe uma diferença enorme entre desejar o mal e apontar as consequências dos atos de quem ganha dinheiro destruindo a vida dos outros”, diz o texto republicado. A publicação também afirma: “Quando alguém paga pelas próprias atitudes, as consequências inevitavelmente alcançam quem está ao redor. Mesmo que indiretamente, isso não é desejo de mal, é realidade”.
A origem da polêmica está em uma publicação feita pela atriz na segunda-feira (27/04), quando compartilhou o relato de uma mulher que perdeu o irmão após dívidas relacionadas a apostas. Ao comentar o vídeo, Luana marcou Virginia e escreveu: “A maldição vai colar em você! Resvalara nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado”.
A declaração levou Virginia a se pronunciar publicamente de forma emocionada. “Estava ali jantando com os meus filhos, vi essa merda e fico tipo indignada, porque não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessas“, afirmou. Em seguida, completou: “E tipo, por quê? Essa mulher, ela tem, sei lá, dois filhos, três filhos, não sei. Como ela fala isso do filho de outras pessoas? Crianças de quatro, três e um anos, velho. Tipo assim, quer falar de mim, fala, fala o que você quiser, como você sempre falou. E tipo, pra mim, dane-se o que você pensa, eu não tô nem aí pra você. Agora, dos meus filhos, de criança… Tipo, algumas coisas que eu vou falar pra vocês, gente, juro. Não tô aguentando mais, velho“.
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