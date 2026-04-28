Suzanna Freitas, filha de Kelly Key - Reporodução Instagram

Suzanna Freitas, filha de Kelly KeyReporodução Instagram

Publicado 28/04/2026 21:14 | Atualizado 28/04/2026 22:57

Rio - A influenciadora Suzanna Freitas decidiu iniciar uma nova fase longe da casa dos pais. Filha de Kelly Key, ela voltou a morar no Brasil e explicou aos seguidores o motivo da mudança: a busca por mais autonomia e privacidade.

“Era justamente essa a ideia, sair da casa dos meus pais. Ter privacidade”, afirmou Suzanna ao responder perguntas nas redes sociais nesta terça-feira (28). Segundo ela, os pais seguem vivendo em Angola por conta de investimentos e projetos pessoais, enquanto ela optou por construir sua própria rotina no país.

A influenciadora revelou ainda que ganhou um apartamento da mãe e que já começou o processo de reforma do imóvel, que será feito com recursos próprios. “Eu estava vendo apartamento e até pensava em financiar, mas minha mãe falou que me daria esse. Agora, todo o resto é comigo”, contou.

Filha biológica do cantor Latino, Suzanna também destacou a relação com Mico Freitas, marido de Kelly Key, a quem considera como pai. Na nova etapa, ela tem compartilhado detalhes da obra com os seguidores e incentivado o engajamento como forma de viabilizar o projeto. “É com o meu trabalho que vou conseguir deixar o apartamento do jeito que sempre quis”, disse, em tom bem-humorado.

Instalada novamente no Brasil, Suzanna afirma que o momento é de independência e construção pessoal, com foco em ter um espaço próprio e mais liberdade no dia a dia.