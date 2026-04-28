Ex-BBBs chegam em eventoClayton Felizardo/Brazil News

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Rio - Alguns participantes do BBB 26 se encontraram nesta terça-feira (28) para o lançamento do GloboPop, nova plataforma gratuita de vídeos curtos e verticais da Globo, no bar Formosa Hi-Fi, em São Paulo. Entre eles estavam Maxiane, Marciele, Jordana e Tia Milena. 
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Tati Machado - Clayton Felizardo/Brazil News
Mari Kruger - Clayton Felizardo/Brazil News
Maxiane e Marciele - Clayton Felizardo/Brazil News
Maxiane chega em evento - Clayton Felizardo/Brazil News
Marciele chega em evento - Clayton Felizardo/Brazil News
Jordana chega em evento - Clayton Felizardo/Brazil News
Milena chega em evento - Clayton Felizardo/Brazil News
Ex-BBBs chegam em evento - Clayton Felizardo/Brazil News

No GloboPop, o público pode assistir a projetos originais, novelinhas, curiosidades das gravações, conteúdos criados por parceiros editoriais, notícias, esportes, música e realities, apresentados em formatos curtos e verticais. 
Além de ex-BBBs, outros artistas do grupo estiveram presentes no evento, como a apresentadora Tati Machado e a influenciadora Mari Krüger. As convidadas apostaram em visuais para o clima mais fresco da capital paulista, em tons neutros.  
 