Monyque e Zé FelipeReprodução/Instagram

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Rio - Monyque Isabella, irmã do cantor Zé Felipe e amiga de Virginia, saiu em defesa da influenciadora após a polêmica envolvendo Luana Piovani. Depois de sua mãe se manifestar, foi a vez de Monyque publicar em seus Stories uma frase em resposta aos ataques.
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Stories de Monyque Isabella - Reprodução/Instagram
Virginia e Monyque em viagem nos EUA - Reprodução/Instagram
Virginia e Monyque em viagem nos EUA - Reprodução/Instagram
Monyque e Zé Felipe - Reprodução/Instagram
"O Senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre”, escreveu ao repostar a publicação de Virginia que mostrava fotos dos filhos em cima de uma Bíblia e um terço.
Mesmo após a separação do irmão e Virginia, Monyque seguiu próxima da influenciadora, e no início do mês postou fotos com ela em uma visita aos Estados Unidos.  