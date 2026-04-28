Monyque e Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Monyque e Zé FelipeReprodução/Instagram

Publicado 28/04/2026 18:09 | Atualizado 28/04/2026 18:10

Rio - Monyque Isabella, irmã do cantor Zé Felipe e amiga de Virginia, saiu em defesa da influenciadora após a polêmica envolvendo Luana Piovani. Depois de sua mãe se manifestar , foi a vez de Monyque publicar em seus Stories uma frase em resposta aos ataques.

fotogaleria

"O Senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre”, escreveu ao repostar a publicação de Virginia que mostrava fotos dos filhos em cima de uma Bíblia e um terço.



Mesmo após a separação do irmão e Virginia, Monyque seguiu próxima da influenciadora, e no início do mês postou fotos com ela em uma visita aos Estados Unidos.