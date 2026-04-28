Marquito - Reprodução/Instagram

MarquitoReprodução/Instagram

Publicado 28/04/2026 17:19

Rio - Marco Antônio Ricciardelli, mais conhecido como Marquito, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (27), após passar dois meses internado em São Paulo. O humorista de 66 anos sofreu um acidente de moto no dia 25 de fevereiro. Recentemente seu médico compartilhou que ele estava iniciando a reabilitação oral, para devolver melhor a deglutição, fonação e movimentos maxilomandibulares.

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A informação da alta foi confirmada pelo hospital onde Marquito estava internado, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. "A Beneficência Portuguesa de São Paulo informa que o paciente Marcos Antônio Gil Ricciardelli teve alta na tarde desta segunda-feira. O paciente seguirá com suporte médico em clínica especializada em reabilitação e cuidados continuados", diz o boletim médico.

O acidente