MarquitoReprodução/Instagram

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Rio - Marco Antônio Ricciardelli, mais conhecido como Marquito, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (27), após passar dois meses internado em São Paulo. O humorista de 66 anos sofreu um acidente de moto no dia 25 de fevereiro. Recentemente seu médico compartilhou que ele estava iniciando a reabilitação oral, para devolver melhor a deglutição, fonação e movimentos maxilomandibulares. 
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Marquito - Reprodução/Instagram
Marquito e médico - Reprodução/Instagram
Marquito - Reprodução/Instagram
A informação da alta foi confirmada pelo hospital onde Marquito estava internado, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. "A Beneficência Portuguesa de São Paulo informa que o paciente Marcos Antônio Gil Ricciardelli teve alta na tarde desta segunda-feira. O paciente seguirá com suporte médico em clínica especializada em reabilitação e cuidados continuados", diz o boletim médico.
O acidente
O integrante do "Programa do Ratinho" sofreu um mal súbito enquanto pilotava sua moto em fevereiro. Ele chegou a ficar em coma induzido, e passou por duas cirurgias na coluna cervical. O SBT e o hospital constantemente divulgavam boletins de saúde atualizados do artista, que permaneceu na UTI por mais de dois meses.