Lorena Maria confessou vergonha após término com MC Daniel - Reprodução/Youtube

Lorena Maria confessou vergonha após término com MC DanielReprodução/Youtube

Publicado 28/04/2026 15:53 | Atualizado 28/04/2026 16:15

Rio - Lorena Maria recordou a exposição do fim da relação com MC Daniel e como enfrentou a situação pouco tempo após a chegada de Rás, filho dela com o funkeiro. Em participação no "Mil e Uma TrETAS", a influenciadora abriu o jogo sobre os desafios do início da maternidade em meio à invasão da vida pessoal.

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"Fui bloqueando todo mundo. Foi uma m*rda. Eu ainda tentava correr atrás das pessoas e não era uma pessoa só. Ficava indo atrás para ver se eu estava agradando, se eu estava sendo boa o suficiente...e fui me vendo com a cabeça em uma confusão terrível. Quando você não tem apoio, nesse momento, você realmente fica perdido, não sabe o que fazer", relatou ela.

Lorena comentou o abuso psicológico que teria sofrido do ex-companheiro e a decisão de expor o que viveu no relacionamento. "Tem coisas que perdi da memória de tão pesadas que foram que não consigo lembrar, é um amigo ou minha irmã que contam. Eu começava a pensar: 'Será que estou louca?' Mas quando veio esse momento foi um ato necessário. Estava escrito que tinha que acontecer e eu tinha que fazer isso".

Ela admitiu o constrangimento após o término polêmico com MC Daniel. "No início, eu senti muita vergonha, queria nem sair na rua, porque tinha muita gente rindo, não da situação, mas dos memes e do meu jeito de falar. Vi comentários assim: 'Caramba, muito dolorido', mas no final acabei rindo, soltei uma gargalhada. Senti vergonha e me isolei, porque eu nunca expus nada da minha vida e já passei por coisas [abuso] desde a infância, que inclusive vieram à tona por causa desse problema", disse Lorena.

A influenciadora destacou o acolhimento de outras mulheres durante a fase delicada. "Foi a primeira vez na minha vida, desde que me entendo por gente, vi milhares de mulheres do meu lado. Isso me fez chorar tanto! Esperava que fosse descredibilizada, como fui também, mas na minoria. [...] Tem gente que gosta de você, do seu jeito, que acredita em você, e é isso que importa. Aí veio o alívio e a libertação", afirmou.

Lorena Maria e MC Daniel tornaram o relacionamento público em agosto de 2024, durante uma viagem a Fernando de Noronha. Em janeiro do ano passado, com Lorena na reta final da gestação, MC Daniel a pediu em casamento. Rás nasceu em fevereiro e cinco meses depois veio o anúncio do término.