Sabrina Sato recebe prêmio em Brasil Fashion Awards - Brazil News

Sabrina Sato recebe prêmio em Brasil Fashion AwardsBrazil News

Publicado 28/04/2026 15:58

Rio - A atriz Sabrina Sato venceu o prêmio de ícone da moda do ano no FFW Brasil Fashion Awards, que aconteceu na última segunda-feira (27), no Teatro Cultura Artística, em São Paulo. O evento reuniu famosos para celebrar a moda brasileira, e Sato saiu com o principal troféu da noite.

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Um pouco antes da premiação, a artista havia postado em suas redes sociais fotos do look, que foi muito comentado nas redes pela ousadia.

"Noite para celebrar e premiar a moda brasileira no #FFWFashionAwards! E muito feliz por estar concorrendo a Ícone de Moda do Ano ao lado de mulheres tão potentes e importantes para nossa moda. Obrigada, Pedro Lourenço e Pedro Salles por esse look lindo e especial!", escreveu.

Ao todo, o Fashion Awards contou com 16 categorias, incluindo Marca de Moda, Maquiador do Ano e Fotógrafo do Ano, que foram escolhidas por um júri especializado, e Creator do Ano e Ícone de Moda do Ano, escolhidas por votação popular. Nesta última, Sabrina Sato concorria com Bruna Marquezine, Camila Pitanga, Gaby Amarantos e Silvia Braz.