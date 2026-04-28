Ana Paula Renault - Reprodução/Instagram

Ana Paula RenaultReprodução/Instagram

Publicado 28/04/2026 19:04

Rio - A vida pós-Big Brother Brasil 26 já começou com mudanças para Ana Paula Renault. Uma semana após sair campeã do programa, a jornalista reduziu significativamente o número de ex-participantes que acompanha nas redes sociais e passou a manter contato apenas com um grupo seleto.

Entre as decisões mais diretas está o afastamento de Samira. A campeã optou por deixar de segui-la depois de tomar conhecimento de situações fora da casa, o que pesou na escolha de não manter a proximidade.

Hoje, o círculo de Ana Paula inclui poucos nomes. Permanecem na lista aliados formados dentro do jogo, como Tia Milena e Juliano Floss, além de Leandro Boneco, que ficou entre os finalistas da edição.

O que mais chama atenção, no entanto, é quem ficou. Mesmo após embates intensos no confinamento, duas relações consideradas improváveis seguem de pé. Uma delas é com Sol Vega, com quem Ana Paula teve um dos conflitos mais marcantes da temporada. A situação chegou ao limite quando Sol foi expulsa após uma agressão durante uma discussão. Fora do reality, porém, houve reconciliação: a ex-participante pediu desculpas na final, e o episódio parece ter sido superado.

Outra permanência é a de Marciele. Apesar de ter feito parte do grupo adversário ao longo do programa, a relação entre as duas não se rompeu completamente e continua fora da casa.

Por outro lado, algumas ausências chamam atenção. Participantes como Jordana e Gabriela Panquequinha, que terminaram o jogo sem grandes conflitos com Ana Paula, não fazem parte desse grupo mais próximo neste momento.