Juju Salimeni exibiu mudança de visual em fotos nas redes - Divulgação

Juju Salimeni exibiu mudança de visual em fotos nas redes Divulgação

Publicado 28/04/2026 16:40

Rio - Juju Salimeni, de 39 anos, compartilhou um vídeo nesta terça-feira (28) mostrando o resultado da nova transformação no visual. A empresária, que por muito tempo ostentou fios escuros, voltou a ter os cabelos mais claros.

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"Ela voltou! Juju (quase) loira versão 2026! Uma nova versão loiro dourado", escreveu na legenda.

A influenciadora confessou sentir falta do tom mais claro nos fios. "Muita gente pedia na internet. Mas os cabelos escuros são mais práticos e fáceis de tratar. Confesso que estava com saudades. Dessa vez optei por tons loiros dourados. Estou amando", disse ela.