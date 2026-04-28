Malévola coortando o cabelo com Robson - Reprodução / Instagram

Malévola coortando o cabelo com RobsonReprodução / Instagram

Publicado 28/04/2026 14:34

Rio - O que começou como uma reclamação da influenciadora Malévola sobre o valor pago em um salão de beleza em Alphaville acabou se transformando em uma polêmica pública que passou a envolver o cabeleireiro Robson, o salão Creative Beauty e nomes como Soso Careca, MC Paiva, Jojo Todynho e Jenny Prioli. A sequência de vídeos e respostas foi sendo publicada nas redes sociais, sempre com novas acusações e novos desdobramentos.

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A primeira manifestação veio de Malévola, que disse ter saído do salão surpresa com a conta. “Simplesmente 6 mil reais. Isso deu esse valor de R$ 5.450 porque eu já tinha dado R$ 500 no PIX de sinal. Eu fiquei abismada, porque eu esperava pagar no máximo R$ 2.800. Gente, praticamente o dobro!”, afirmou. Em seguida, esclareceu a indignação: “Eu sou rica, mas não sou trouxa não”.No mesmo relato, ela disse que o problema não era o preço em si, mas a falta de aviso prévio sobre parte dos serviços incluídos na cobrança. “Eu falei: ‘Olha, não me avisaram de tratamento. Que tratamento das trevas é esse? Ele cortou meu cabelo em 5 minutos e cobrou R$ 1.000. Não me avisou. Aí vocês mudaram fundo do cabelo, não me passaram orçamento antes de eu aprovar’”, declarou. A influenciadora também disse que queria parte do valor de volta. “Quero uma parte do dinheiro de volta sim, gente”, afirmou.Ela voltou ao assunto em outro vídeo e reforçou a reclamação sobre uma cobrança extra. “Os 1.200 que cobraram a mais pra abrir meu fundo, não avisaram nem na mensagem do WhatsApp”, disse. Segundo ela, isso nem sequer teria sido tratado na conversa prévia. “Nem me falaram nem no WhatsApp nem pessoalmente. Então, tipo assim, um desaforo e o erro total deles, total.”Malévola ainda disse que recebeu proposta de megahair por valores que considerou incompatíveis. “Eu queria colocar o mega lá só pra preencher as pontas, 100 gramas, R$ 16.000. Tinha o melhorzinho lá, que eu queria, era R$ 22.000, 100 gramas”, relatou. E concluiu: “É em Alphaville, mas não é no céu não.”Depois que os vídeos repercutiram, Malévola postou uma conversa sua com Robson, no WhatsApp. Nela, o cabeleireiro rebate a crítica ao preço, em áudio, e diz que o serviço havia sido informado. “Meu trabalho vale... se é mil reais o meu corte, é mil reais o meu corte”, afirmou. Em outro trecho, acrescenta: “Se você não tem mil reais pra cortar um cabelo, então você fala pra eu não cortar e vai pra casa sem cortar”. O áudio também menciona o megahair: “Igual você não tinha o dinheiro pra fazer o megahair, você foi embora sem fazer o megahair porque você não tinha o dinheiro pra pagar o valor que é o megahair”.Malévola respondeu com outro áudio, negando falta de dinheiro e acusando o profissional de agir de forma recorrente com clientes. “Não é que eu não tinha dinheiro pra pagar o megahair, meu amor, isso daí pra mim é migalha. É que você é acostumado a enganar os outros”, disse. E completou: “Seu cabelo não vale 10 mil. Cê é muito debochado. Eu vou expor todos esses seus áudios. Você não engana as pessoas.”Na sequência, Robson publicou um primeiro pronunciamento em vídeo. O cabeleireiro disse ter sido humilhado publicamente. “Creio que nenhum cabeleireiro merece passar por esse constrangimento, por essa humilhação que eu estou passando agora”, afirmou. Segundo ele, a cliente passou cerca de 10 horas no salão e saiu satisfeita com o resultado. “Ela sentou na minha cadeira, eu passei 10 horas fazendo o cabelo dela”, disse. Em outro ponto, afirmou: “Ela poderia ter procurado mil caminhos, mas ela quis preferir agir de má fé, agir para querer me destruir”.O profissional também acusou Malévola de mobilizar seguidores contra o negócio. “Ela teve a capacidade de mandar todas as pessoas dela, os seguidores dela, ir lá no meu Google Meu Negócio e falar mal de mim, caluniar, falar mentiras de mim, para querer prejudicar o meu negócio”, declarou. Em outro trecho, questionou a reação ao valor cobrado: “Estão me colocando como um bandido. Estão me colocando como um cara que extorquiu ela, porque o meu preço é caro demais.”Ainda no mesmo vídeo, ele citou a própria cliente para sustentar que o resultado do cabelo a agradou. “No vídeo que ela fala que gostou do cabelo, que gostou da cor...”, disse, antes de reproduzir um trecho em que a influenciadora afirmava: “Ficou do jeito que eu queria, com a cor que eu queria, gente”.Na parte final do pronunciamento, Robson disse que cogitou devolver tudo o que recebeu. “Eu vou pegar cada centavo que ela pagou, eu vou devolver, vou estornar o cartão, vou devolver o Pix, porque esse dinheiro não é bem-vindo pra mim. Esse dinheiro é amaldiçoado. Eu não quero esse dinheiro”, afirmou. Também defendeu o valor do próprio serviço. “Se eu estou tendo aqui que falar o porquê de eu estar cobrando esse valor... porque eu estou num lugar que é mais caro o aluguel, porque eu já estudei muito, já tenho quase 30 anos de profissão, porque eu sou especialista, porque eu sou visagista.”Malévola respondeu com novos stories, agora atacando diretamente o profissional e o salão. “Não façam o cabelo com esse safado”, disse. Em seguida, voltou ao preço do megahair: “Ele queria me vender um cabelo de 100 gramas, cabelo simples, por 16 mil”. E concluiu: “Não é porque eu não tenho dinheiro não. Você sabe humilhar os outros, você é um safado. E eu vou te processar sim.”No segundo pronunciamento, Robson disse que a situação o afetou emocionalmente. “Não dormi de sexta para sábado”, afirmou. Também disse que não leu comentários para não guardar aquilo “no coração” e relatou uma decisão favorável para retirar avaliações indevidas do Google. “Deus levantou um advogado e fez uma liminar que mexeu no Google e tirou todas as mensagens”, afirmou. No mesmo vídeo, declarou que foi orientado a não devolver o dinheiro naquele momento: “Se eu dever alguma coisa eu pago cada centavo. O que eu não dever, eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer uma doação.”A polêmica se ampliou ainda mais quando Soso Careca publicou um vídeo em defesa do salão. “Primeiro a gente já vai começar do princípio que não se coloca valor no produto dos outros”, disse. Para ela, se o preço não agrada, a pessoa simplesmente não consome. “Se você não concorda com o valor, é simples: você não consome o produto.” Sosso também elogiou o profissional e a equipe do salão. “Ele é uma pessoa super estudada”, afirmou sobre Robson. E resumiu a própria posição: “Se o preço não te agradou, você não frequenta, mas quem tem condições e paga aquele produto realmente vê que o valor condiz com o resultado.”Malévola respondeu a Soso em tom agressivo e mencionou também Camilla Loures, que se posicionou em comentário a favor do profissional. “Toma vergonha na tua cara de não se meter onde não foi chamado”, disse. Em outro vídeo, voltou a atacá-la: “Vai estudar! Eu não estudo, mas eu não tô indo atrás de homem não.”Depois disso, MC Paiva entrou na discussão para defender Soso, sua namorada. Segundo ele, inicialmente havia pedido para a companheira apagar o vídeo, mas resolveu falar depois que o caso tomou outro rumo. “Amor, apaga esse vídeo, você não precisa disso”, disse ter orientado. Em seguida, afirmou que Malévola teria passado a fazer “falsas acusações” e reclamou de mensagens privadas. “Não fica falando na internet não, mano, sem prova, sem nada”, relatou ter escrito. O cantor também acusou a influenciadora de usar um termo ofensivo. “Na mensagem me chamou de ‘viadinho’”, disse. E encerrou: “Ninguém xingou ela, ninguém falou nada demais, apenas minha mina defendeu o lugar que ela vai.”Malévola rebateu acusando MC Paiva de transfobia. “Você tá ameaçando uma mulher?”, disse ter perguntado a ele. Em outra gravação, afirmou: “Transfobia é crime”. Na sequência, voltou a falar sobre o salão e o valor cobrado. “Gente, eu fui vítima de um golpe! Onde já se viu? Não me falaram o valor desse cabelo”, declarou. Também atacou o cantor e Sosso de forma pessoal, ampliando o conflito para além da discussão inicial sobre o serviço de cabelo.A entrada de Jojo Todynho fez a polêmica ganhar outra proporção. Em vídeos publicados nos stories, a cantora criticou a exposição pública do salão e defendeu o direito do profissional de cobrar pelo próprio trabalho. “Você não gritou nos stories que você é rica? É, você é rica. Graças a Deus eu sou milionária. E mesmo sendo rica, eu sempre respeitei o trabalho de todos os profissionais”, afirmou. Jojo também disse: “Não adianta querer ostentar viagem em Dubai e querer questionar o trabalho do profissional.” Em outro momento, alertou: “Seu vídeo já está com meus advogados, quero ver se tu é bravona assim.”Malévola respondeu diretamente a Jojo, acusando-a de transfobia. “Jojo Todynho, você não me invalidou como mulher porque eu não gesto. Existem milhares de mulheres, sejam cis, sejam trans, que não têm útero. Você ser mulher é muito mais do que um órgão; um útero não define se você é mulher ou não.”, disse. Em seguida, afirmou: “Eu vou processar Jojo Todynho por transfobia, Paiva por transfobia e o cabeleireiro por ter me enganado.” Também voltou a cobrar o reembolso. “Eu só quero meu dinheiro, gente. Não é justo!”, afirmou.