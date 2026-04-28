Anderson Neiff detalha momentos de terror que viveu ao ser baleadoReprodução / Instagram
Conhecido como "rei do brega funk", o músico contou que percebeu a movimentação suspeita antes dos disparos. "A gente fica assustado com aquelas motos sem placa. Eles estavam de blusão. Mas a gente viu a movimentação: ele ia para matar, queria tirar a vida de alguém e tenho certeza que era a minha", afirmou.
Na sequência, o cantor relembrou o momento em que tentou despistar os suspeitos. “Pegamos a van e seguimos para o hotel, quando minha irmã liga e avisa que a moto estava nos seguindo. A gente meio que despistou, perdeu de vista e achou que eles desistiram. Só que, 10 minutos depois, eles aparecem do nada”, disse.
O clima dentro do veículo mudou rapidamente. Segundo ele, os disparos se concentraram na parte traseira, onde estava sentado. “Eles não voltaram, graças a Deus. Eu tava no último banco e eles sabiam. A maioria dos disparo foi na parte de trás”, relatou. Em seguida, descreveu a reação imediata ao ataque: “Escutei dois disparos. Tinha um dançarino ao meu lado, peguei ele e empurrei para o chão. Quando fiz o movimento (para frente), o terceiro disparo atingiu minhas costas. Se eu ficasse assim (reto), poderia pegar do lado esquerdo do peito e poderia vir a falecer. Mas Deus foi bom e deu esse livramento a mim”.
Ao falar sobre o impacto do tiro, o artista comparou a sensação a um choque físico intenso. “Quando eu recebi o disparo, parecia um murro, um empurrão e um saco de cimento. Caí pra frente e desequilibrei”, contou, ao lembrar que ainda tentou acalmar uma das dançarinas no veículo.
Ele também descreveu os sinais do próprio corpo após o ferimento. “Tava com dor e calado. Olhei pra frente e pedi ‘Vini, aperta minha mão porque levei um tiro aqui’. Eu tava com sono, com muita sede e a vista escurecendo, mas eu sabia que era nervosismo”, afirmou.
Em meio ao relato, o cantor destacou o pensamento recorrente na família. “Comecei a perguntar pelos meus filhos (e pensar) ‘não posso morrer agora’. Comecei a falar sobre minha mãe. Eu só queria socorro, não queria morrer naquela hora e só queria ir para o hospital”, disse.
Durante o desabafo, ele também rebateu especulações de que o episódio teria motivação promocional. “Muitas pessoas acham que é pra soltar música, me autopromover ou que armei isso. Jamais ia querer levar um tiro nas costas pra fazer marketing. Eu tomei um tiro e foi real. Não tinha como fazer uma cena, não era Netflix”, declarou.
Ao final, o artista afirmou que se recupera bem e cobrou esclarecimentos. “Mas, graças a Deus, estou bem e vivo. E só quero que a Justiça seja feita e tudo venha a ser esclarecido. Sou um pai de família e tava trabalhando. Todo apoio que vocês me deram está sendo válido”, concluiu.
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