Anderson Neiff detalha momentos de terror que viveu ao ser baleado - Reprodução / Instagram

Anderson Neiff detalha momentos de terror que viveu ao ser baleadoReprodução / Instagram

Publicado 28/04/2026 12:23

Rio - O cantor Anderson Neiff usou as redes sociais para detalhar o ataque a tiros que sofreu recentemente e que o deixou ferido nas costas. Após receber alta hospitalar, o artista decidiu compartilhar com os seguidores o que descreveu como "uma experiência limite" dentro da van em que estava com sua equipe.

fotogaleria

Conhecido como "rei do brega funk", o músico contou que percebeu a movimentação suspeita antes dos disparos. "A gente fica assustado com aquelas motos sem placa. Eles estavam de blusão. Mas a gente viu a movimentação: ele ia para matar, queria tirar a vida de alguém e tenho certeza que era a minha", afirmou.Na sequência, o cantor relembrou o momento em que tentou despistar os suspeitos. “Pegamos a van e seguimos para o hotel, quando minha irmã liga e avisa que a moto estava nos seguindo. A gente meio que despistou, perdeu de vista e achou que eles desistiram. Só que, 10 minutos depois, eles aparecem do nada”, disse.O clima dentro do veículo mudou rapidamente. Segundo ele, os disparos se concentraram na parte traseira, onde estava sentado. “Eles não voltaram, graças a Deus. Eu tava no último banco e eles sabiam. A maioria dos disparo foi na parte de trás”, relatou. Em seguida, descreveu a reação imediata ao ataque: “Escutei dois disparos. Tinha um dançarino ao meu lado, peguei ele e empurrei para o chão. Quando fiz o movimento (para frente), o terceiro disparo atingiu minhas costas. Se eu ficasse assim (reto), poderia pegar do lado esquerdo do peito e poderia vir a falecer. Mas Deus foi bom e deu esse livramento a mim”.Ao falar sobre o impacto do tiro, o artista comparou a sensação a um choque físico intenso. “Quando eu recebi o disparo, parecia um murro, um empurrão e um saco de cimento. Caí pra frente e desequilibrei”, contou, ao lembrar que ainda tentou acalmar uma das dançarinas no veículo.Ele também descreveu os sinais do próprio corpo após o ferimento. “Tava com dor e calado. Olhei pra frente e pedi ‘Vini, aperta minha mão porque levei um tiro aqui’. Eu tava com sono, com muita sede e a vista escurecendo, mas eu sabia que era nervosismo”, afirmou.Em meio ao relato, o cantor destacou o pensamento recorrente na família. “Comecei a perguntar pelos meus filhos (e pensar) ‘não posso morrer agora’. Comecei a falar sobre minha mãe. Eu só queria socorro, não queria morrer naquela hora e só queria ir para o hospital”, disse.Durante o desabafo, ele também rebateu especulações de que o episódio teria motivação promocional. “Muitas pessoas acham que é pra soltar música, me autopromover ou que armei isso. Jamais ia querer levar um tiro nas costas pra fazer marketing. Eu tomei um tiro e foi real. Não tinha como fazer uma cena, não era Netflix”, declarou.Ao final, o artista afirmou que se recupera bem e cobrou esclarecimentos. “Mas, graças a Deus, estou bem e vivo. E só quero que a Justiça seja feita e tudo venha a ser esclarecido. Sou um pai de família e tava trabalhando. Todo apoio que vocês me deram está sendo válido”, concluiu.