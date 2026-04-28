Isabel Fillardis é surpreendida com pedido de casamento - Guilherme Silva / Brazil News

Isabel Fillardis é surpreendida com pedido de casamentoGuilherme Silva / Brazil News

Publicado 28/04/2026 09:08 | Atualizado 28/04/2026 11:23

Rio - Isabel Fillardis está noiva! A atriz foi surpreendida por Well Aguiar com um pedido de casamento no palco do Teatro Fashion Mall, na Zona Sul do Rio, depois da apresentação do espetáculo "O Começo do Fim", na noite desta segunda-feira (27).

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No momento especial, o ator chegou a se ajoelhar e mostrou a aliança para a amada. "Você aceita migrar de minha princesa para minha rainha?", perguntou Well. "Eu aceito", respondeu Isabel. A plateia aplaudiu o casal. "Eu amo você", frisou o ator.

Isabel e Well estão juntos desde 2022 e costumam ser discretos em relação à vida pessoal.