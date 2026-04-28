Luiza Ambiel atualiza estado de saúde após ser socorrida de ambulância - Reprodução / Instagram

Luiza Ambiel atualiza estado de saúde após ser socorrida de ambulânciaReprodução / Instagram

Publicado 28/04/2026 09:34 | Atualizado 28/04/2026 11:44

Rio - Luiza Ambiel, conhecida nacionalmente desde os anos 1990, quando integrou o quadro “Banheira do Gugu”, no programa "Domingo Legal", falou sobre seu estado de saúde após ser socorrida de ambulância na última semana. Internada desde o dia 21 de abril em um hospital de São Paulo, a artista de 53 anos publicou uma série de vídeos nos Stories do Instagram nesta segunda-feira (27), nos quais detalha o quadro clínico e os exames realizados.

Segundo Luiza, os sintomas começaram com uma infecção urinária, que se agravou ao longo dos dias. O episódio acabou desencadeando uma síncope vasovagal, tipo de desmaio provocado por queda repentina da frequência cardíaca e da pressão arterial, o que reduz o fluxo de sangue no cérebro.

Ela contou que passou por uma ressonância magnética com contraste e descreveu o desconforto com o procedimento. “Ontem à noite fiz a ressonância com contraste. Obrigada por todo esse carinho e façam oração para eu ir embora logo, tá? Eu tenho pavor da agulha, da anestesia e daquele buraco ali, que eu não entro ali de jeito nenhum. Então, eu preciso ser sedada. Aí, na sedação, você tem que ser entubada. E aí, quando eu fui entubada, dói pra engolir”, relatou.

Ainda durante o desabafo, a influenciadora fez um alerta sobre os cuidados com a saúde, principalmente em relação à infecção urinária. “Não segurem xixi. A gente tem que fazer, meninas. A gente tem que fazer xixi toda hora, porque ela falou que às vezes a bactéria está querendo subir ali no canal da uretra para dar uma infecção urinária. Quanto mais fizer xixi, mais você vai mandando embora. Então, muita água, muito xixi. Por favor, façam isso, tá? Porque o negócio é sério. E, às vezes, na correria a gente segura um pouco, ‘vou daqui a pouco’”, disse.

Luiza também comentou sobre a investigação médica envolvendo possíveis alterações cardíacas. “O médico me explicou tudo que, provavelmente, eu já nasci com isso. O holter deu que eu tive algumas arritmias em um período de algumas horas, mas eles descartaram eu ser cardíaca. Eu tive algumas arritmias, mas ainda não fecharam o diagnóstico, porque ainda faltam mais dois exames: cardiologista e otorrino. Então, não sabe se essa coisas foram da síndrome vasovagal”, explicou.

A artista relembrou que recebeu o diagnóstico da síndrome vasovagal por volta dos 40 anos, após episódios recorrentes de desmaio. “A síndrome vasovagal eu descobri que eu tinha por volta ali dos 40, 42 anos e, até então, eu era conhecida como ‘a pessoa que sempre desmaia’. Qualquer coisinha, aquele mal-estar, aquele calor, aquele calor frio, aquela sensação assim que você tá passando mal, qualquer coisinha eu desmaiava. Aí o neuro me ensinou: eu começo a me sentir mal, eu já deito e já coloco a perna para cima. Aí não chego a desmaiar, mas você passa muito mal, porque você tem a pré-síncope. Quem tem sempre acha que vai morrer, é ponto, é fato, sempre! Eu já desmaiei em cada lugar que vocês não têm ideia [risos]”, contou.