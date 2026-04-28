Paolla Oliveira treina boxe - Reprodução de vídeo

Paolla Oliveira treina boxeReprodução de vídeo

Publicado 28/04/2026 11:19

Rio - Paolla Oliveira, de 44 anos, mostrou bastante habilidade em um treino de boxe e compartilhou registros da atividade em um vídeo publicado no Instagram, nesta segunda-feira (27). De top e short, a atriz dá um show de disposição durante os exercícios.

"E assim começou a semana, com o corpo em movimento", escreveu ela, que usou a música "Girl Like Me" como trilha sonora da postagem.

Nos comentários, os internautas recordaram Jeiza, vivida pela atriz em "A Força do Querer" (2017). Na trama, a personagem era policial militar e lutadora de MMA. "A Jeiza está nativa", afirmou um seguidor de Paolla. "'Vambora' Jeizinha, o cinturão é teu", disse outro. "Mood Jeiza ativado", disparou uma terceira pessoa.