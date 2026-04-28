Em viagem a dois, Ivy Moraes e Arthur Picoli aparecem aos beijos em resort de luxo no Ceará - Reprodução Instagram

Em viagem a dois, Ivy Moraes e Arthur Picoli aparecem aos beijos em resort de luxo no CearáReprodução Instagram

Publicado 28/04/2026 22:33 | Atualizado 28/04/2026 22:56

Rio - Longe da rotina, Ivy Moraes e Arthur Picoli escolheram o litoral do Ceará como cenário para dias de descanso, e de romance. Durante a viagem, os dois compartilharam nas redes sociais registros em clima de intimidade, incluindo um beijo trocado em meio à paisagem do resort onde estão hospedados.