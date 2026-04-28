Em viagem a dois, Ivy Moraes e Arthur Picoli aparecem aos beijos em resort de luxo no CearáReprodução Instagram

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Rio - Longe da rotina, Ivy Moraes e Arthur Picoli escolheram o litoral do Ceará como cenário para dias de descanso, e de romance. Durante a viagem, os dois compartilharam nas redes sociais registros em clima de intimidade, incluindo um beijo trocado em meio à paisagem do resort onde estão hospedados. 
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Em viagem a dois, Ivy Moraes e Arthur Picoli aparecem aos beijos em resort de luxo no Ceará - Reprodução Instagram
Em viagem a dois, Ivy Moraes e Arthur Picoli aparecem aos beijos em resort de luxo no Ceará - Reprodução Instagram
Em viagem a dois, Ivy Moraes e Arthur Picoli aparecem aos beijos em resort de luxo no Ceará - Reprodução Instagram
Em viagem a dois, Ivy Moraes e Arthur Picoli aparecem aos beijos em resort de luxo no Ceará - Reprodução Instagram


O destino fica em São Gonçalo do Amarante e chama atenção não só pelo visual, mas também pelo padrão de luxo. As diárias no local passam dos R$ 7 mil, com estrutura voltada para experiências exclusivas e gastronomia refinada.

Nos posts, Ivy celebrou o momento com uma legenda que resume o clima da viagem. “Mais um paraíso para chamar de meu”, escreveu. Arthur, por sua vez, reagiu de forma direta e entrou no mesmo tom ao comentar: “Paraíso”.

Juntos desde 2024, os dois, que participaram do Big Brother Brasil, costumam compartilhar com frequência momentos da vida a dois, principalmente durante viagens, que viraram parte constante da rotina do casal.