Paula Fernandes na Itália - Reprodução/Instagram

Paula Fernandes na ItáliaReprodução/Instagram

Publicado 28/04/2026 19:00 | Atualizado 28/04/2026 19:15

Rio - Paula Fernandes está aproveitando alguns dias de descanso. A cantora compartilhou nesta terça-feira (28) registros de suas férias na Itália. Com a localização na ilha italiana da Sardenha, ela postou diversas fotos de biquíni mostrando o visual paradisíaco da praia.

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"Depois de meses dedicando ao projeto da minha vida ‘Paula Fernandes 30 & Poucos Anos’, descanso merecido no meu lugar dos sonhos!", escreveu na legenda.

Paula gravou seu novo projeto audiovisual "30 & Poucos Anos" em 16 de abril de 2026, na Vibra São Paulo, e celebrou seus mais de trinta anos de carreira em um show que revisitou sua trajetória ao lado dos maiores nomes da música sertaneja.