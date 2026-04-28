Thais Carla - Reprodução

Thais CarlaReprodução

Publicado 28/04/2026 18:26

Rio - Um ano depois de passar por uma cirurgia bariátrica, Thais Carla vive uma nova fase, mais voltada para a saúde, mas sem abrir mão do discurso que sempre defendeu sobre aceitação corporal. Desde o procedimento, realizado em abril de 2025, a influenciadora eliminou 100 kg e hoje está com 99 kg. As informações foram divulgadas pelo gshow.

Apesar da mudança física, Thais faz questão de deixar claro que a transformação não tem relação com rejeição ao próprio corpo. “Nunca odiei o meu corpo. Aprendi a respeitar em todas as fases”, afirmou. Segundo ela, o processo foi motivado por uma necessidade pessoal, ligada principalmente ao bem-estar. “Passei a olhar mais para minha saúde. Foi uma decisão minha, não teve a ver com opinião dos outros”, completou.

Conhecida por levantar debates sobre gordofobia, a dançarina reforça que continua na mesma luta, independentemente do peso. “O problema nunca foi o meu corpo, e sim a forma como a sociedade trata corpos fora do padrão”, disse. Para ela, a ideia de que cuidar de si está necessariamente ligado ao emagrecimento ainda é uma distorção. “A sociedade faz a gente acreditar que só existe cuidado quando a gente emagrece, e isso não é verdade.”

Mãe de Maria Carla, de 9 anos, e Eva Rocha, de 6, Thais afirma que a decisão pela cirurgia veio de um processo interno. “Foi sobre saúde, disposição, questões pessoais e familiares. Cada corpo é um corpo, cada história é uma história”, explicou.

Com a perda de peso, ela não descarta a possibilidade de fazer uma cirurgia reparadora, mas trata o assunto com cautela. “Ainda estou avaliando com minha equipe médica, sem pressa. Se fizer, vai ser por decisão pessoal, não por pressão estética”, destacou.

A mudança também chegou à rotina. Hoje, Thais mantém acompanhamento profissional, pratica exercícios e tem uma relação mais consciente com a alimentação. Na cozinha, ela tem apostado em receitas simples e equilibradas. “Gosto de fazer comidas gostosas e práticas, como suflê de legumes e crepioca de frango. Nada muito elaborado, mas com carinho”, contou.

Sem radicalismos, ela diz que aprendeu a lidar com a comida de forma mais leve. “Não trabalho com proibição. Não é sobre sentir falta, é sobre saber dosar”, afirmou.

Para Thais, a principal transformação não está apenas nos números da balança, mas na forma como passou a se priorizar. “Hoje sou mais consciente das minhas necessidades, mais cuidadosa com a minha saúde e mais firme nas minhas convicções”, disse