Mico Freitas, marido da cantora Kelly Key - Reprodução Instagram

Mico Freitas, marido da cantora Kelly KeyReprodução Instagram

Publicado 28/04/2026 22:58

Rio - O empresário Mico Freitas, marido da cantora Kelly Key, revelou que vive dias de apreensão enquanto aguarda uma cirurgia no coração. O procedimento foi indicado após ele sofrer um AVC no início de abril e receber o diagnóstico de forame oval patente (FOP), uma alteração caracterizada por uma abertura entre as cavidades do coração.

Mais reservado nas redes nos últimos dias, ele explicou o motivo do afastamento. “Tenho estado mais sumido… o dia da intervenção está a chegar e a cabeça fica a mil”, escreveu. Segundo o empresário, o momento tem sido de pouca energia e muita ansiedade.

Mesmo diante da situação, ele destacou a importância das mensagens de apoio que vem recebendo. “Não tenho tido disposição para quase nada, mas sou muito grato por tudo que vocês têm me enviado. Isso dá muita força”, afirmou. Em tom de fé, completou: “Sei que Deus está no comando. Quando me sentir mais eu, volto aqui”.

O quadro de saúde começou no dia 6 de abril, quando Mico apresentou sintomas típicos de AVC, como dificuldade na fala e perda de coordenação em um dos lados do corpo. Ele foi levado rapidamente ao hospital, segundo Kelly Key, em cerca de 23 minutos, o que foi decisivo para o atendimento.

“Agimos muito rápido, e isso fez toda a diferença”, contou a cantora ao falar sobre o episódio.

Após exames, os médicos confirmaram um AVC isquêmico, causado por um coágulo que atingiu pequenas regiões do cérebro. Na ocasião, Mico foi encaminhado para uma unidade especializada em Lisboa