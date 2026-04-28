Silvero Pereira se emocionou ao conhecer a capital francesa Reprodução/Instagram
Silvero Pereira comenta emoção em primeira viagem à Paris
'Sonhei tanto com isso', afirmou o ator
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