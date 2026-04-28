Silvero Pereira se emocionou ao conhecer a capital francesa - Reprodução/Instagram

Silvero Pereira se emocionou ao conhecer a capital francesa Reprodução/Instagram

Publicado 28/04/2026 21:03

Rio - Silvero Pereira se emocionou ao falar sobre a experiência de conhecer Paris, na França. O ator fez uma escala na Cidade Luz antes de seguir viagem para China e visitou alguns pontos turísticos como a Torre Eiffel e o Museu do Louvre.

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"Sonhei tanto com isso, planejei tanto o momento em que eu chegaria até aqui. Obrigado, Deus. Obrigado, universo. Obrigado, meu trabalho. Obrigado ao teatro. Foi por causa do teatro e da minha arte que eu cheguei até aqui. Paris é de fato uma cidade pra amar", disse ele.

O artista recebeu mensagens de carinho dos fãs após realizar mais um sonho. "Viva por todas as suas versões anteriores que choraram e sofreram para que hoje você possa estar aí", incentivou uma internauta. "Que coisa linda. Você merece tanto", disse outra. "Boa viagem, aproveita. Deus sabe de tuas lutas", afirmou uma terceira.