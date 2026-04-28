Carol Peixinho dá susto em Thiaguinho ao deitar no berço do filho - Reprodução/Instagram

Carol Peixinho dá susto em Thiaguinho ao deitar no berço do filho Reprodução/Instagram

Publicado 28/04/2026 18:03

Rio - Carol Peixinho surpreendeu Thiaguinho ao aparecer deitada no berço do filho, Bento, de 7 meses. A influenciadora publicou nas redes sociais nesta terça-feira (28) o momento em que o artista flagrou o momento de carinho entre os dois.

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"Vantagem de ter 1,57", brincou ela na legenda.

No registro, Thiaguinho entra no quarto procurando a namorada e encontra ela fazendo carinho no bebê. "Gente, que susto! Falei: 'Cadê a Carol, acordou?'. Que isso, gente? Bento, como você deixou? Sua mãe tá dentro do seu berço", disse.

Carol e Thiaguinho assumiram publicamente o relacionamento em fevereiro de 2022. O casal anunciou a gravidez em março de 2025. No mês seguinte, revelaram aos seguidores que estavam esperando um menino que recebeu o nome Bento.