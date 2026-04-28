Gil do Vigor revelou conflito interno após participar do ’BBB 21’ - Reprodução de Vídeo/ X

Gil do Vigor revelou conflito interno após participar do ’BBB 21’Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 28/04/2026 14:04

Rio - Novo integrante do "Papo de Segunda", do GNT, Gil do Vigor contou durante o programa que enfrentou conflitos internos após deixar o "BBB 21", onde assumiu a própria sexualidade. O economista tentou se envolver com mulheres em meio ao PhD realizado nos EUA.

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"Durante minha estadia nos Estados Unidos, todos os meus pensamentos de 20 anos dentro da Igreja, da religião, voltaram para mim. Comecei a ficar com receio e me questionar, novamente, se eu ser um homem gay era aceito por Deus. Comecei a marcar encontro com meninas, porque eu tinha muito medo", disse ele.

O ex-BBB frequentou a igreja por mais de um ano sem o conhecimento do público e lidou, ainda, com crises de ansiedade. "Tinha medo de as pessoas não entenderem que eu estava passando por um processo de conflito. Não sabia mais onde eu estava. Começo a chorar, vou para a Igreja e falo: 'eu sou gay, eu não aguento mais'. Tenho um conflito muito grande porque eu me aceitei, eu achava que não tinha como voltar para esse pensamento e agora a minha preocupação não são as pessoas, é Deus."