Juliana PaivaReprodução/Instagram

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Rio - Juliana Paiva anunciou nesta terça-feira (28) o noivado com Danilo Partezani. O casal assumiu o relacionamento publicamente em janeiro de 2023, e Danilo é fundador de uma empresa de design e sustentabilidade. O pedido aconteceu em uma praia, e a atriz compartilhou registros do momento no seu perfil em rede social.
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Juliana Paiva - Reprodução/Instagram
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Juliana Paiva - Reprodução/Instagram
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Juliana Paiva - Reprodução/Instagram
Juliana Paiva - Reprodução/Instagram
Nas fotos, Juliana aparece mostrando o anel de noivado, visivelmente emocionada.
"Vc é a minha certeza. 26.04.2026", escreveu na legenda da postagem.
Já o noivo respondeu à postagem com uma declaração apaixonada. "Olhar nos Olhos de Alguém e conseguir Dizer, Estou Feliz. Eu Te Amo Muito minha Noiva".