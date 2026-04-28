Mc Lomma com a filha, Melanie, e Ronald Belé - Reprodução / Instagram

Mc Lomma com a filha, Melanie, e Ronald BeléReprodução / Instagram

Publicado 28/04/2026 09:57 | Atualizado 28/04/2026 11:48

Rio - MC Lomma se pronunciou, nesta segunda-feira (27), sobre os rumores de término com o jogador Ronald Belé, que ganharam força nas redes sociais após os dois deixarem de se seguir no Instagram e o perfil do atleta sair do ar. Nos stories, a cantora afirmou que a conta dele havia sido hackeada, negando qualquer crise no relacionamento.

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"O insta de amor foi hackeado e só conseguimos recuperar agora. Estamos bem, está tudo certo, amanhã apareço aqui pra vocês", escreveu Lomma.As especulações começaram depois que seguidores perceberam mudanças no perfil de Ronald, que havia apagado as fotos com a funkeira e mantido apenas uma publicação com Melanie, filha de Lomma. Em seguida, a conta passou a aparecer como inexistente, o que aumentou os comentários sobre uma possível separação.Pouco depois da manifestação da artista, Ronald também apareceu nas redes. Com o perfil reativado, ele publicou uma foto deitado no sofá ao lado de Lomma e Melanie e escreveu: "Que Deus nos abençoe e proteja, amém". Na postagem, o jogador ainda adicionou a música "Me Ama", do cantor gospel John Dias.MC Lomma, de 24 anos, e Ronald Belé, de 25, assumiram o relacionamento em setembro do ano passado. O jogador atua como meio-campista do Primavera-MT e é irmão de Erick Belé, camisa 10 do Palmeiras Sub-20. Já Melanie, de 4 anos, é filha de Lomma de um relacionamento anterior.