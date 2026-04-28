Luana Piovani alfineta Virginia Fonseca após vídeo chorando - Reprodução / Instagram

Luana Piovani alfineta Virginia Fonseca após vídeo chorandoReprodução / Instagram

Publicado 28/04/2026 07:59

Rio - A polêmica entre Luana Piovani e Virginia Fonseca ganhou novos capítulos. O episódio teve início após a atriz criticar a divulgação de casas de apostas por parte da influenciadora, tema que já havia colocado Virginia sob os holofotes em outras ocasiões.

Com a repercussão, Virginia apareceu chorando nos stories ao responder às falas. O caso escalou quando a artista voltou a se manifestar com mensagens consideradas indiretas. “Ser odiada por quem não presta é um mérito. Lê de novo, porr*. Caguei pros que não gosta (risos)”, escreveu Piovani no stories do Instagram.

Horas depois, a atriz publicou novos conteúdos. Ao comentar imagens de violência contra indígenas no Mato Grosso do Sul, destacou que aquele tipo de situação lhe causava comoção genuína. “Isso me faz chorar”, afirmou. Na sequência, acrescentou: “Por favor, não me venha com lágrimas de crocodilo”. A declaração foi interpretada por internautas como uma possível referência ao vídeo em que Virginia aparece às lágrimas.

A treta se intensificou após uma fala anterior de Piovani, na qual mencionou a influenciadora e sua família em tom crítico. “Virginia, a maldição vai colar em você! Resvalará nos seus filhos, [e no seu] dinheiro de sangue, endemoniado”, disparou, ao compartilhar o relato de uma mulher que perdeu o irmão após dívidas com apostas.

Diante da repercussão, Virginia afirmou que pretende levar o caso à Justiça. “Agora vamos resolver na Justiça. Falar de mim? Ok, agora dos meus filhos? Chega. Cansei”, declarou.

O cantor Zé Felipe, ex-marido da influenciadora, também se posicionou e demonstrou apoio. “Não dá”, escreveu nas redes sociais, acompanhado de um emoji de nojo.

O embate reacende o debate sobre os limites da publicidade de apostas digitais e a responsabilidade de influenciadores, tema que já chegou ao Congresso. Em maio de 2025, Virginia prestou depoimento no Senado durante a chamada CPI das Bets, mas optou por não divulgar o maior valor recebido em campanhas publicitárias do setor.