Luana Piovani alfineta Virginia Fonseca após vídeo chorandoReprodução / Instagram
Luana Piovani alfineta Virginia Fonseca após vídeo chorando: 'Lágrimas de crocodilo'
Atriz voltou a se manifestar sobre a influenciadora nas redes sociais
Marido de Kelly Key se prepara para cirurgia no coração após AVC e relata ansiedade
Às vésperas do procedimento, Mico Freitas diz que está afastado das redes e agradece apoio dos seguidores
Em viagem a dois, Ivy Moraes e Arthur Picoli aparecem aos beijos em resort de luxo no Ceará
Casal curte dias de descanso em destino paradisíaco, com hospedagem que ultrapassa R$ 7 mil a diária
Filha de Kelly Key ganha apartamento da mãe e volta ao Brasil
Influenciadora deixa casa dos pais em Angola, inicia reforma do imóvel e fala sobre nova fase
Ex-BBBs e mais famosos vão a lançamento da Globo em São Paulo
Aplicativo GloboPop é a aposta da empresa para o mercado de vídeos curtos
Silvero Pereira comenta emoção em primeira viagem à Paris
'Sonhei tanto com isso', afirmou o ator
Juliana Paiva revela estar noiva de empresário e mostra fotos do anel
A atriz e Danilo Partezani estão juntos há pouco mais de três anos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.