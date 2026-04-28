Após caso Cássia Kis, Rainha Matos chora e revela medo de violência em banheiro - Reprodução / Instagram

Após caso Cássia Kis, Rainha Matos chora e revela medo de violência em banheiroReprodução / Instagram

Publicado 28/04/2026 09:45

Rio - A influenciadora trans Rainha Matos chorou, durante entrevista ao programa “O Dia TV”, na segunda-feira (27), ao revelar que sente medo de usar banheiros femininos após sofrer ataques transfóbicos nas redes sociais. O desabafo ocorreu após a repercussão de um caso envolvendo a atriz Cássia Kis.



O episódio citado ganhou destaque na última sexta-feira (24), quando um vídeo mostrou o relato de uma mulher trans que afirmou ter sido impedida de utilizar o banheiro feminino de um shopping na Zona Oeste do Rio. Segundo a denúncia, a situação teria acontecido enquanto ela aguardava na fila, momento em que a atriz teria feito questionamentos e ofensas verbais sobre sua presença no local.



Visivelmente emocionada, Rainha contou que, diante da onda de comentários após se posicionar sobre o caso, passou a evitar esses espaços. Como alternativa, disse que recorre a banheiros destinados a pessoas com deficiência para evitar possíveis situações de constrangimento ou violência.



O relato repercutiu nas redes sociais e colocou o nome da influenciadora entre os assuntos mais comentados. Parte dos internautas manifestou apoio e solidariedade.



Após a entrevista, Rainha detalhou o impacto dos ataques em suas redes sociais. Na legenda de um vídeo, escreveu:



“Eu fiz um desabafo no Pra Variar que ainda tá ecoando dentro de mim. Pela primeira vez, eu senti medo de ser quem eu sou. Depois de comentar um caso, fui alvo de uma onda absurda de transfobia. Li coisas que nunca imaginei ler, gente dizendo que me tiraria de um banheiro, que me agrediria, que eu não deveria existir naquele espaço. E o mais assustador: não eram poucos. Eram muitos. Isso me fez perceber o quanto, fora da nossa bolha, a realidade ainda é dura, violenta e desumana. Hoje, muitas vezes, eu evito até usar banheiro comum por medo. Medo de sofrer violência por simplesmente existir. A gente só quer viver. Só quer respeito. Só quer o básico. Falar sobre isso dói, mas é necessário. Porque o silêncio nunca protegeu ninguém”.

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