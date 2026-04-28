José Loreto faz chamada de vídeo com sósia de Itaboraí - Reprodução / Instagram

José Loreto faz chamada de vídeo com sósia de ItaboraíReprodução / Instagram

Publicado 28/04/2026 13:17 | Atualizado 28/04/2026 13:23

Rio - O encontro inusitado entre José Loreto e seu sósia movimentou as redes sociais. Após pedir ajuda aos seguidores para localizar o rapaz que viralizou por sua semelhança física, o ator conseguiu falar diretamente com Lorran Galdino em uma chamada de vídeo.

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Durante a conversa, Loreto demonstrou surpresa com as coincidências e buscou saber mais sobre a história do jovem. “Queria entender um pouco de você, da onde você veio. Você me falou que nasceu em Itaboraí. Eu sou de Niterói”, comentou o ator. O sósia respondeu em tom descontraído: “É encostado”.Em clima de brincadeira, o artista seguiu com o questionamento que chamou atenção dos internautas: “Estou preocupado. Quem é teu pai e tua mãe?”. Os dois ainda registraram o momento com um print, reforçando a semelhança que chamou a atenção do público.Na legenda da publicação, Loreto adotou um tom mais reflexivo ao falar sobre o encontro virtual. “Coincidências são os abraços que o acaso nos dá quando menos esperamos. É a vida provando que, no meio de tanto caos, existem linhas invisíveis que conectam momentos, lugares e pessoas de um jeito que a lógica não consegue explicar. É um sussurro do destino dizendo que, por um instante, o universo conspirou só para nos surpreender”, escreveu.A repercussão foi imediata. Entre os comentários, a namorada do ator, Fernanda Marques, reagiu com um emoji de “gêmeos”. Seguidores também entraram na brincadeira. “Cadê a galera que acha que eles foram separados na maternidade? Igual naqueles filmes que um filho fica com o pai rico e o outro com a mãe pobre”, comentou um usuário. “Agora eu quero saber: quem é o original e quem é a cópia!!!! Deus e suas perfeições!!!”, escreveu outro. “É muito parecido, cara, melhor pedir um DNA kkkkk”, acrescentou mais um.Lorran Galdino ganhou visibilidade após um vídeo viral, no qual aparece em uma entrevista relatando um acidente ao tentar fugir de um ataque de cachorros. Nos comentários, internautas passaram a destacar a semelhança com o ator. A mobilização chegou até Loreto, que decidiu entrar na história e promover o encontro virtual que agora repercute nas redes.