Poliana Rocha, Leonardo, Ze Felipe e Virginia - Reprodução/Instagram

Poliana Rocha, Leonardo, Ze Felipe e VirginiaReprodução/Instagram

Publicado 27/04/2026 20:47

Rio - Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, saiu em defesa de Virginia e dos netos após críticas de Luana Piovani na noite desta segunda-feira (27). Depois de Virginia se manifestar em vídeo e ameaçar a atriz de processo , foi a vez de Poliana e Zé Felipe usarem suas redes sociais para se posicionarem contra as falas de Piovani.

Poliana Rocha critica fala de Luana Piovani Reprodução/Instagram

Zé Felipe repostou em seus Stories a fala de Virginia, escrevendo "Não dá" acompanhado de um emoji de vômito.

Após a postagem do filho, Poliana Rocha também comentou o ocorrido.

"A maldade pode até parecer força, mas no fundo é ausência de luz. Quem vive assim, carrega dentro de si o próprio peso!!! Deus tenha misericórdia", disse a avó de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 ano.