Virginia rebate críticas de Piovani e menção aos filhos com Zé Felipe Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Virginia Fonseca surgiu chorando nas redes sociais nesta segunda-feira (27) ao rebater crítica de Luana Piovani sobre a divulgação de sites de apostas. A influenciadora afirmou que vai acionar a atriz judicialmente após o comentário envolver os filhos dela com o cantor Zé Felipe. 
fotogaleria
Luana Piovani - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram
Luana Piovana voltou a criticar Virginia por divulgação de sites de apostas - Reprodução/Instagram
Virginia rebate críticas de Piovani e menção aos filhos com Zé Felipe - Reprodução/Instagram
"Tá repreendido em nome do senhor Jesus Cristo toda maldição que essa mulher joga sobre meus filhos!!! Agora vamos resolver na justiça, falar de mim? Ok, agora dos meus filhos? Chega. Cansei", escreveu ela, que marcou o ex-marido nos Stories. 
Virginia não gostou de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo serem envolvidos na polêmica. "Estava ali jantando com os meus filhos, vi essa merda, e eu fico indignada, porque não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessa. Como fala isso dos filhos de outra pessoa...crianças de quatro, três e um ano. Quer falar de mim, fala o que você quiser. Agora de criança? Juro. Não tô aguentando mais, velho."
Mais cedo, Piovani compartilhou vídeo de uma mulher que contou que o irmão tirou a própria vida após uma dívida milionária por casas de apostas. "Virginia, a maldição vai colar em você. Resvalará nos seus filhos. Dinheiro de sangue, endemoniado", afirmou a atriz. 
Esta não é a primeira vez que a artista critica Virginia Fonseca. Após a CPI das Bets, que ocorreu no ano passado, Luana já havia publicado alguns textos direcionados à influenciadora e à família, com a reprodução de um texto duro do X, antigo Twitter. 