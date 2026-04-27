Virginia rebate críticas de Piovani e menção aos filhos com Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Virginia rebate críticas de Piovani e menção aos filhos com Zé Felipe Reprodução/Instagram

Publicado 27/04/2026 19:59 | Atualizado 27/04/2026 20:02

fotogaleria

"Tá repreendido em nome do senhor Jesus Cristo toda maldição que essa mulher joga sobre meus filhos!!! Agora vamos resolver na justiça, falar de mim? Ok, agora dos meus filhos? Chega. Cansei", escreveu ela, que marcou o ex-marido nos Stories.

Virginia não gostou de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo serem envolvidos na polêmica. "Estava ali jantando com os meus filhos, vi essa merda, e eu fico indignada, porque não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessa. Como fala isso dos filhos de outra pessoa...crianças de quatro, três e um ano. Quer falar de mim, fala o que você quiser. Agora de criança? Juro. Não tô aguentando mais, velho."

Virgínia chora e diz estar indignada com Luana Piovani:



“Quer falar de mim? Fala. Fala o que você quiser, como você sempre falou. E tipo, pra mim dane-se o que você pensa, eu não tô nem pra você. Gente juro, não tô aguentando mais, véi”. pic.twitter.com/NKxply49tm — QG do POP (@QGdoPOP) April 27, 2026

Mais cedo, Piovani compartilhou vídeo de uma mulher que contou que o irmão tirou a própria vida após uma dívida milionária por casas de apostas. "Virginia, a maldição vai colar em você. Resvalará nos seus filhos. Dinheiro de sangue, endemoniado", afirmou a atriz.