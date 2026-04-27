Luana Piovani volta a criticar Virginia por divulgação de betsReprodução/Instagram
Luana Piovani critica Virginia por divulgar bets
Atriz voltou a tecer comentários negativos sobre a influenciadora
Luana Piovani critica Virginia por divulgar bets
Atriz voltou a tecer comentários negativos sobre a influenciadora
Aos 52 anos, Rodrigo Faro mostra corpo definido
Apresentador comparou seus resultados com o de Cristiano Ronaldo
Key Alves revela se pretende ter mais filhos: 'Pode acontecer'
Jogadora de vôlei falou sobre maternidade em interação nas redes
Ana Castela mostra rotina na academia e revela motivação inusitada: 'Treino para poder beber'
Cantora compartilhou exercícios na academia, falou sobre disciplina e destacou importância do descanso no processo
Thiago Nigro mostra filha internada nos EUA
Maíra Cardi revelou diagnóstico da bebê de seis meses no domingo (26)
Dira Paes se emociona com foto em livro escolar: 'Que sorte a minha'
Atriz compartilhou um vídeo do livro em seu perfil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.