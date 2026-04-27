Luana Piovani volta a criticar Virginia por divulgação de bets - Reprodução/Instagram

Luana Piovani volta a criticar Virginia por divulgação de betsReprodução/Instagram

Publicado 27/04/2026 19:05

Rio - A atriz Luana Piovani voltou a criticar Virginia nesta segunda-feira (27). Ela compartilhou em seu perfil do Instagram um vídeo de uma mulher que contou que o irmão tirou a própria vida após uma dívida milionária por casas de apostas.

Na publicação, escreveu: "Virginia, a maldição vai colar em você. Resvalará nos seus filhos. Dinheiro de sangue, endemoniado".

Luana Piovana volta a criticar Virginia por divulgação de bets Reprodução/Instagram

Vale lembrar que estudo recente mostrou que o crescimento das bets tem impacto direto no orçamento das famílias brasileiras , e que o Brasil é o quinto maior mercado de apostas on-line do mundo, com mais de 25 milhões de brasileiros utilizando algum serviço.

Esta não é a primeira vez que Piovani critica a influenciadora. Após a CPI das Bets que ocorreu no ano passado, a atriz já havia postado alguns textos direcionados à Virginia e à família, com a reprodução de um texto duro da rede social X.

"Não consigo achar graça da Virginia Fonseca na CPI. O que me vem à cabeça não é o copo rosa, make, ou look... Fico irritado com esse sorriso de quem tá ciente da impunidade, vive do vício dos outros e sabe que tudo é um palanque para ganhar mais e mais dinheiro. Patético e triste", compartilhou Luana, adicionando a frase "Parem de fazer cruéis famosos".

Logo após o primeiro incidente, postou mais um pronunciamento. "Eu fico com tanto ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando de Deus? Que o 'karma' da desgraça que ela vende inunde a vida dela".