Rodrigo Faro exibe corpo definidoReprodução/Instagram

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Rio - O apresentador Rodrigo Faro surpreendeu os seguidores ao postar uma foto sem camisa em seu Instagram nesta segunda-feira (27). Em seus stories, compartilhou um registro seu ao lado de uma foto do jogador Cristiano Ronaldo, com a legenda "Eu chego lá". 
Rodrigo Faro exibe corpo definido - Reprodução/Instagram
Rodrigo Faro exibe corpo definidoReprodução/Instagram
O apresentador constantemente posta registros de seus treinos nas redes sociais, com exercícios de calistenia e vídeos na praia e outros locais, compartilhando sua evolução e definição no abdômen e pernas.
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Rodrigo Faro exibe corpo definido
Rodrigo Faro exibe corpo definido