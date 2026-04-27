Fila de Maíra Cardi e Thiago Nigro é internada nos EUAReprodução/Instagram
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Maíra Cardi revelou diagnóstico da bebê de seis meses no domingo (26)
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Longe das novelas, Lavinia Vlasak surge em viagem com amigas
Atriz compartilha fotos nas redes sociais, aparece relaxando durante folga e mantém vida pessoal longe dos holofotes após última novela na TV
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Campeã do BBB 18 compartilhou registros da aula em suas redes sociais
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