Fila de Maíra Cardi e Thiago Nigro é internada nos EUAReprodução/Instagram

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Rio - O influenciador Thiago Nigro postou nesta segunda (27) uma foto de sua filha que está internada em um hospital nos Estados Unidos. A mãe, Maíra Cardi, divulgou no domingo (26) que a bebê de seis meses estava com bronquiolite, infecção viral que atinge os bronquíolos, e pediu orações para Eloah. 
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Thiago Nigro posta foto da filha internada - Reprodução/Instagram
Maira Cardi pede orações para a filha - Reprodução/Instagram
Maira Cardi posta foto da filha internada - Reprodução/Instagram
Maira Cardi e filha Eloah - Reprodução/Instagram
Na legenda, Thiago Nigro demonstrou fé na recuperação de Eloah, e dirigiu palavras de carinho à filha. "Amo você filha. Papai tá orando todo dia! Fica boa", escreveu.