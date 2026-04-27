Mel Maia nas gravações de "Alem do Tempo" - Reprodução/Instagram

Mel Maia nas gravações de "Alem do Tempo" Reprodução/Instagram

Publicado 27/04/2026 15:38

Rio - A atriz Mel Maia, de 21 anos, usou suas redes sociais para compartilhar fotos suas de infância nos bastidores da novela "Além do Tempo", que volta nesta segunda-feira (27) à TV Globo no "Edição Especial". A artista aproveitou a data para abrir o álbum de fotos da época, e celebrar a reprise.

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"Além Do Tempo hoje nas telinhas, mais uma com a mini mel!", escreveu Mel.

A atriz interpretou Felícia na novela, sobrinha de Massimo (Luis Melo), que era uma criança à frente do seu tempo e foi responsável pela transformação do tio ao longo da história.